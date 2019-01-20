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Finlandiya Büyükelçisi Timo Heino müzakerelerin başlamasını temenni etti

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Finlandiya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Timo Heino, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin en kısa zamanda başlayacağına dair temennisini dile getirdi.
Finlandiya Büyükelçisi Timo Heino müzakerelerin başlamasını temenni etti

Finlandiya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Timo Heino, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin en kısa zamanda başlayacağına dair temennisini dile getirdi.

Heino, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, ülkesinin çözüm sürecine verdiği destekten söz ederken, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin en kısa zamanda başlaması temennisinde bulundu.
İki ülke arasındaki yıllara dayanan mükemmel ilişkilerden de söz eden Heino, Finlandiya’nın UNFICYP’e katkı sağladığını da anımsattı. 
Heino, çözüm çerçevesine ilişkin bir soru üzerine iki kesimli, iki toplumlu federasyonun, uluslararası toplumun desteğine sahip müzakerelerin hedefinde olduğunu ve olması gerektiğini belirtti.

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