Finlandiya Komünist Parti Genel Sekreteri Tiina Sandberg: Bu hayalin faturası ağır olur

Finlandiya Komünist Parti Genel Sekreteri Tiina Sandberg, iktidarın NATO’cu tavrına karşı ülkenin solcularının mücadele çağrısında bulunduklarını söyledi.

Finlandiya’nın resmi olarak NATO’ya başvuracaklarını açıklamasının ardından gerginlik tırmanırken ülkedeki sol partiler, NATO’ya karşı mücadeleye çağırıyor. Finlandiya Komünist Parti (SKP) Genel Sekreteri Tiina Sandberg konuştu.

Finlandiya’nın tarafsızlığını tamamen kaybettiğinin altını çizen Sandberg, “Finlandiya’nın tarafsızlığını baltalayan bu süreç aslında yeni değil. Finlandiya’nın 1997’de NATO’nun "Barış için Ortaklık" projesine katılmasıyla başladı. O zamandan beri ülkeminiz NATO yolunda adımlar attı. 2014 NATO Galler Zirvesi’nde Müttefikler, diyalog ve işbirliği için geliştirilmiş fırsatlar ortaklığına (EOP) uygun beş ülke belirledi: Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Ürdün ve İsveç. 2015’te de mutabakat zaptını imzaladı. Bu nedenle NATO ile Rusya arasında bir savaş olması durumunda Finlandiya’nın ‘tarafsız’ kabul edilmeyeceği açık bir durumdu. Ama 15 Mayıs’ta açıklanan karar tarihsel olarak önemli. Bundan sonra üye olsun olmasın Finlandiya’ya NATO’nun bir parçası gibi davranılacak. Finlandiya ‘tarafsızlığını’ tamamen kaybetti. AB’ye girdiğimizde bağımsızlığımızın bir bölümünü kaybetmiştik şimdi bu hamleyle pekiştirdik. Dış ilişkilerde siyasi manevra alanımız daralacak. Finlandiya’nın doğu ve batı arasındaki arabuluculuk pozisyonu da rafa kalkacak” ifadelerini kullandı.

İktidarın NATO’cu tavrına karşı ülkenin solcularının mücadele çağrısında bulunduklarını söyleyen Sandberg, “Finlandiya’da hala NATO’ya katılmaya karşı çıkan en az yüzde 12’lik bir kesim var. Ülkemizin NATO’ya katılmaması için elimizden geleni yapacak, eylemler düzenleyeceğiz. Hükümet için ise Finlandiya’nın NATO’ya katılmaması en kötü senaryo. Bu yolda her şeyi yapmaya hazırlar. Ancak ülkedeki solcular da mücadelede kararlı” dedi.

HER ŞEY OLABİLİR

Türkiye’den yapılan açıklamaları değerlendiren Sandberg, sözlerine şöyle devam etti: “Erdoğan’ın bu konuya dair açıklamaları. Öyle ki ‘her şey’ olabilir. Erdoğan, statüsünü bize ve Kürt halkına karşı, aleyhimize kullanabilir. Macaristan ve Slovenya’da ellerindeki kartı kullanacaktır. ABD cephesinde de Trump’ın görüşünün tam olarak ne olduğu ve Cumhuriyetçilerin hangi yöne götüreceği tam olarak bilinmiyor.”

YENİ MÜTTEFİK

“Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının birçok yönden hata olduğunu düşünüyorum” diyen Sandberg, NATO üyeliğinin olası sonuçlarını şöyle sıraladı:

1 Askeri bir ittifakın parçası olacağız ve gelecekte operasyonlarına katılmak zorunda kalacağız. Bu Finlandiya’yı dünyada eskiden sahip olduğumuz o farklı hedeflerden uzaklaştırarak emperyalist süper gücün doğrudan müttefiki yapacak.

2 Ülkemizin gelecekteki olası askeri operasyonlarda Rusya’ya karşı kullanılabilir. Saint-Petersburg’la son derece yakınız ve Rusya’nın en önemli askeri üssüne sahip olduğu Murmansk’dan da önemli olan şey; Kuzey Filo üssü. Bu üs Norveç ve Baltık devletlerinin askeri üsleri veya nükleer silahlarının olmamasının nedenidir.

3 NATO üyeliği İskandinav bölgesindeki güç dengesini değiştirecek ve Finlandiya-Rusya ilişkilerine birçok yönden etki edecek. Putin’in Finlandiya’ya saldırmayı çalıştığını düşünmüyorum. Ancak iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerde yaptırımlar olacak. Bu nedenle NATO üyeliğinin Finlandiya’ya ekonomik faturası oldukça ağır olacak.