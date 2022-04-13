  • BIST 2.467,73
  • Altın 927.602
  • Dolar 14.5999
  • Euro 15.8294
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Finlandiya, NATO Üyeliğine Başvuru Kararını Haftalar İçinde Duyuracak

» »
Finlandiya, NATO Üyeliğine Başvuru Kararını Haftalar İçinde Duyuracak
Finlandiya, NATO Üyeliğine Başvuru Kararını Haftalar İçinde Duyuracak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi.

Finlandiya Başbakanı Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Başbakan Magdalena Andersson ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu konusunun sorulması üzerine, bu konuda ayrıntılı takvim vermeyeceğini ve kararlarını aylar değil, haftalar içinde, çok kısa sürede açıklayacaklarını belirtti.

NATO üyeliğinin önemli bir konu haline geldiğine dikkati çeken Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Andersson ise Avrupa'da yeni bir güvenlik durumunun söz konusu olduğunu ve kendilerinin de bunu değerlendirerek yakında NATO üyeliği konusunda bir karara varacaklarını söyledi.

Avrupa'daki değişen güvenlik durumunu analiz etmeye devam ettiklerini aktaran Andersson, "Önümüzde farklı senaryolar var. Çok uzun sürmeden kapsamlı bir çalışma yapıp en iyi kararı vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Andersson, daha önceki açıklamalarında İsveç'in kesinlikle NATO'ya katılmayacağını dile getirmişti.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından sonra yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNICEF: Ukrayna’da 4,8 milyon çocuk yerinden edildi12 Nisan 2022 Salı 12:58
  • Yunan gazeteci Thanasis Kukakis, “Predator” adlı casus yazılımla takip edildi12 Nisan 2022 Salı 11:32
  • Alman Aile Bakanı istifa etti12 Nisan 2022 Salı 08:59
  • Fransız lüks devi LVMH izinsiz veri toplamakla suçlanıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 23:26
  • Alman gazetesi Die Welt, televizyonda protesto düzenleyen Rus gazeteciyi işe aldı11 Nisan 2022 Pazartesi 23:12
  • Venedik şehir planından kebapçılar çıkarılıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 19:20
  • AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada11 Nisan 2022 Pazartesi 18:35
  • Dünya Bankası: Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek11 Nisan 2022 Pazartesi 18:13
  • Fransa'da Google'a verilen 150 milyon euroluk ceza onandı11 Nisan 2022 Pazartesi 17:07
  • AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada11 Nisan 2022 Pazartesi 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti