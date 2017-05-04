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Finlandiya parasında Kurdi resmi

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Finlandiya parasında Kurdi resmi
Finlandiya bağımsızlığının 100. yıldönümü anısına hatıra paraları bastırdı. 5 euroluk madeni paraların üzerine ise Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin fotoğrafı basıldı.

Finlandiya hükümeti, 2015 yılında Ege Denizi’nde boğularak yaşamını yitiren ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi’nin fotoğrafını milli paranın üzerine bastı. Bu uygulama ile ülkenin kuruluşunun kutlamaları ve anmaları çerçevesinde, insan haklarına saygınlık için küresel adalete dikkat çekmek istedi.

Aylan Kurdi 2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Türkiye'nin Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve beş yaşındaki kardeşi ile birlikte boğularak 3 yaşında hayatını kaybetmişti.

Finlandiya sadece 626 mülteciyi ülkesine kabul etti.

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