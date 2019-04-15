  • BIST 95.906
  • Altın 239,664
  • Dolar 5,7859
  • Euro 6,5470
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Finlandiya seçimlerinde zafer kıl payı Sosyal Demokratların

» »
Finlandiya’da parlamento seçimlerinin galibi aşırı sağcı “Gerçek Finler” partisini kıl payı geride bırakan Sosyal Demokratların oldu. Tek başına çoğunluğu sağlayamayan SPD koalisyon arayışına girecek.
Finlandiya seçimlerinde zafer kıl payı Sosyal Demokratların

Meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına giden Finlandiya’da zafer oldukça az bir farkla muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) oldu. Oyların yüzde 17,7’sini alan Sosyal Demokratlar 200 sandalyeli mecliste 40 sandalye elde etti.

Parti Genel Başkanı Antti Rinne, partisinin 1999 yılından bu yana ilk kez sandıktan en güçlü parti olarak çıktığına dikkat çekerek, “geleceğin başbakanının SPD’li olacağını” söyledi.

Seçimlerde en çok oy alan ikinci parti ise, SPD’nin hemen arkasında yalnızca bir sandalye farkla mecliste 39 sandalye elde eden aşırı sağcı “Gerçek Finler” (PS) oldu.

Oyların yüzde 17,5’ini alan Gerçek Finler’in aşırı sağcı lideri Jussi Halla-aho, “kendisi de dahil kimsenin böyle bir sonucu beklemediğini” söyledi. Söz konusu parti, “göçmenlerin oluşturduğu güvenlik risklerine” odaklanan bir seçim kampanyası yürütmüştü.

Sosyal Demokrat Parti ve Gerçek Finler'i ise yine oldukça az bir farkla Ulusal Koalisyon Partisi (KOK) takip etti. Mecliste 38 sandalye elde eden KOK, oyların yüzde 17’sini alarak Başbakan Juha Sipilä’nın liberal Merkez Parti'sini (Suomen Keskusta) geride bırakmayı başardı.

Geçen Mart ayında sağlık ve sosyal reform planı parlamentoya takılan Sipilä’nın merkez sağ hükümeti istifa kararı almıştı.

Mayıs ayı sonunda önce bir hükümet kurmayı hedeflediğini açıklayan SPD’nin şimdi koalisyon için kolları sıvaması gerekecek. Yeşiller ve Sol İttifak ile sol bir hükümet için çoğunluğu sağlayamayan SPD’nin Merkez Parti ile koalisyon arayışına girmesi bekleniyor. Sağ popülistlerle bir koalisyon ise olası görülmemekle birlikte ihtimaller arasında yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsviçre hükümeti: Kahve temel bir ihtiyaç değil, acil durumlar için depolamaya gerek yok12 Nisan 2019 Cuma 16:16
  • İtalya’da 2 kasabada nasıl 1 Euro’ya ev alınıyor?12 Nisan 2019 Cuma 16:08
  • Polonya, Yunan komünist Beloyannis'in anıtını yıktı12 Nisan 2019 Cuma 16:03
  • Paris-Ankara hattında yeni gerginlik11 Nisan 2019 Perşembe 21:07
  • Fransa’da eylemcilere daha ağır cezalar öngören yasa yürürlüğe girdi11 Nisan 2019 Perşembe 20:41
  • Fransa 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma" günü ilan etti11 Nisan 2019 Perşembe 13:34
  • Belçika'da kavgaya karışan Türk ikizler, hangi kardeşin ne yaptığı anlaşılamayınca beraat etti10 Nisan 2019 Çarşamba 09:39
  • Dünyanın ilk ayrılık mektubu hakkındaki haber 1 Nisan şakası çıktı08 Nisan 2019 Pazartesi 20:47
  • Hollanda'da bir F-16 uçağı 'kendini vurdu'07 Nisan 2019 Pazar 00:16
  • Hollanda'da "kızlık zarı ameliyatı" tartışması: Hükümet yasaklamak istiyor06 Nisan 2019 Cumartesi 20:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti