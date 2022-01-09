  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Finlandiya Ve İsveç, NATO’ya Yaklaşıyor

» »
Rusya'nın NATO'yu uyararak "büyümeyin" çağrısı ters tepti... Fin milletvekili İngiliz basınına konuşarak, "Rusya'nın saldırgan tavrı dolayısıyla NATO'ya katılmaya yaklaştık" dedi.
Finlandiya Ve İsveç, NATO’ya Yaklaşıyor

Son dönemde Rusya ile Batı ülkeleri arasında yaşanan gerilim tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen haftaki tehdidi Finlandiya ve İsveç’te ters tepki yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta ABD’ye uyarıda bulunarak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını istemediğini dile getirmişti. Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu bölgede İsveç ve Finlandiya’nın bu talepten rahatsız olduğu belirtildi.

Soğuk Savaş’tan beri hiçbir blokta yer almayan İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma tehdidine karşı NATO’ya daha yakın olduklarını duyurdu. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Fin bir milletvekili, ülkesinin Rusya’nın saldırgan tavrı dolayısıyla NATO’ya katılmaya daha yakın olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını ABD Dışişleri Bakanı Blinken reddetmişti. Blinken, “NATO hiçbir zaman yeni üye almayacağına dair bir söz vermedi” dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ilişkilerini derinleştirmek için görüştüklerini söyledi. Andersson, “İsveç’te dış siyasetimizi ve güvenlik politikalarımızı belirleyen biziz” dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin de benzer açıklamalarda bulundu.

Öte ayndan İsveç’te yapılan anketlere göre NATO üyeliğine destek yüzde 46 seviyelerine ulaştı. Bu yönde görüş bildirenlerin oranı 10 yıl önce yüzde 17 seviyesindeydi.

1947’de kurulan ve 27 üye ülkenin olduğu NATO dünya savaşlarının bir benzerinin yaşanmaması için oluştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan'da Yoğun Kar Yağışında Donarak Ölenlerin Sayısı 23’e Çıktı09 Ocak 2022 Pazar 11:12
  • Kuzey Kore Ordusunu Genişletiyor08 Ocak 2022 Cumartesi 15:11
  • Tokyo'da Yoğun Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi08 Ocak 2022 Cumartesi 11:23
  • Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov Gözaltına Alındı08 Ocak 2022 Cumartesi 10:38
  • Hindistan’da Pozitif 13 Kişi Karantinadan Kaçtı07 Ocak 2022 Cuma 20:11
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı: Vur Emrini Ben Verdim07 Ocak 2022 Cuma 19:57
  • Japonya’da 3 Eyalette Yarı OHAL İlan Edildi07 Ocak 2022 Cuma 17:46
  • Çin'de Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Patlama!07 Ocak 2022 Cuma 17:17
  • Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programı hakkında neler biliyoruz?07 Ocak 2022 Cuma 14:05
  • Japonya’da 3 eyalette yarı OHAL ilan edildi07 Ocak 2022 Cuma 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti