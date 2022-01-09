Finlandiya Ve İsveç, NATO’ya Yaklaşıyor

Son dönemde Rusya ile Batı ülkeleri arasında yaşanan gerilim tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen haftaki tehdidi Finlandiya ve İsveç’te ters tepki yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta ABD’ye uyarıda bulunarak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını istemediğini dile getirmişti. Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu bölgede İsveç ve Finlandiya’nın bu talepten rahatsız olduğu belirtildi.

Soğuk Savaş’tan beri hiçbir blokta yer almayan İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma tehdidine karşı NATO’ya daha yakın olduklarını duyurdu. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Fin bir milletvekili, ülkesinin Rusya’nın saldırgan tavrı dolayısıyla NATO’ya katılmaya daha yakın olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını ABD Dışişleri Bakanı Blinken reddetmişti. Blinken, “NATO hiçbir zaman yeni üye almayacağına dair bir söz vermedi” dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ilişkilerini derinleştirmek için görüştüklerini söyledi. Andersson, “İsveç’te dış siyasetimizi ve güvenlik politikalarımızı belirleyen biziz” dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin de benzer açıklamalarda bulundu.

Öte ayndan İsveç’te yapılan anketlere göre NATO üyeliğine destek yüzde 46 seviyelerine ulaştı. Bu yönde görüş bildirenlerin oranı 10 yıl önce yüzde 17 seviyesindeydi.

1947’de kurulan ve 27 üye ülkenin olduğu NATO dünya savaşlarının bir benzerinin yaşanmaması için oluştu.