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Finlandiya’dan Rusya hamlesi: Seferleri askıya aldılar

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Finlandiya’nın ulusal demiryolu taşımacılığı kurumu VR, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki hizmetlerin askıya alındığını açıkladı.
Finlandiya’dan Rusya hamlesi: Seferleri askıya aldılar

Finlandiya’nın ulusal demiryolu taşımacılığı kurumu VR, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki hizmetlerin askıya alındığını açıkladı.

Rusya ile Avrupa Birliği arasında son kalan ulaşım ağının pazartesi günü hizmetinin durdurulacağı belirtildi. Halk arasında Allegro olarak bilinen demiryolu hattı ile ilgili VR’ın üst düzey ismi Topi Simola bir açıklama yaptı.

Simola, “Bu hizmete devam etmenin uygun olmadığına dair talimat aldık. Seferleri durduruyoruz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden beri çok sayıda Rus vatandaşı ülkeden kaçarak Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye kaçmıştı. Öte yandan yapılan açıklamada Finlandiya ile Rusya arasındaki kara sınırının açık kalacağı ve otomobillerin geçiş yapabileceği kaydedildi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Helsingin Sanomat’a konuşan Kamu Kurumlarından Sorumlu Bakan Tytti Tuppurainen, “Tren hattının açık kalmasının sebeplerinden biri Rusya’da yaşayan Finlandiya vatandaşlarının ülkeye geri dönmesiydi” dedi.

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