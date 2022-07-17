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Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Rusya ile ilişkilerinde…

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine onay verdiğini açıklamış, üç ülke arasında mutabakat imzalanmıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO'ya onay süreci ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Rusya ile ilişkilerinde…

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından iki ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne katılımı gündemdeyken, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Niinistö,” Türkiye’nin Rusya ile bağları, diğer NATO ülkeleri ile ilişkisinden daha güçlü’ ifadesinde bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında bir araya geleceğini vurguladı.

Finlandiya merkezli MTV News’e konuşan Niinistö, “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin Finlandiya’nın NATO üyelik süreci üzerinde çok az etkisi olacağını” söyledi.

Niinistö, Türkiye ve Rusya arasında ‘güçlü bir bağ’ bulunduğunu söylerken, iki ülkenin diğer NATO ülkelerinden daha yakın olduğunu savundu.

‘GÖRÜNÜRDE OLUMLU OLSA DA…’

Niinistö, Türkiye ve Rusya ilişkisinin görünürde gayet olumlu olduğunu ancak arka planda çatışmalar barındırdığını da vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Rusya’nın ortak çıkarlarıyla ilgili olarak çekimser kalmaya çalıştıklarını da vurguladı.

Niinistö, Finlandiya’nın NATO başvurusunun diğer üye ülkeler tarafından hızlı bir şekilde onaylandığını ve yaz aylarında sürecin sona ermesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakatla ilgili de yorum yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin iadesini talep ettiği kişiler hakkında konuştu. Niinistö, ” Finlandiya geçen hafta itibariyle yeni bir iade talebi almadı. Şunu söylemem gerekir ki Finlandiya’da çözülmüş davalara tekrar müdahale edilemez “dedi.

Niinistö, Türkiye ve Finlandiya arasındaki sürtüşmenin de henüz bitmediğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Rusya ile yaşanan sorunlara de değinirken, “Rusya ile üst düzeyde çok fazla temasımız olmadı. Ancak Putin ile yaptığım son görüşme oldukça sakindi.” dedi. Niinistö, Rusya sınırında silahlanmaya ihtiyaçları olmadığını da vurguladı.

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