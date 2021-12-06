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Finlandiyalı Bakanın Korona Testinin Pozitif Çıktığı Gün Başbakanın Gece Kulübüne Gitmesi Tepki Çekti

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Finlandiyalı bakanın korona testinin pozitif çıktığı gün başbakanın gece kulübüne gitmesi tepki çekti
Finlandiyalı Bakanın Korona Testinin Pozitif Çıktığı Gün Başbakanın Gece Kulübüne Gitmesi Tepki Çekti

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun korona testini pozitif çıktığı gün, sabaha kadar gece kulübünde eğlenmesi tepki çekti.

Finlandiya'da Başbakan Sanna Marin'in gece eğlencesi gündem oldu. Marin'in Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı gün başkent Helsinki'de sabaha kadar arkadaşlarıyla bir gece kulübünde eğlenmesi birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, 4 Aralık'ta yerel saatle 22.30'da Haavisto'nun Covid-19'a yakalandığını duyurmuş, Bakan Haavisto ile temas halinde olan tüm devlet çalışanlarına kısa mesajla haber verildiğini aktarmıştı.

 

GECE KULUBÜNDE SAAT 4'E KADAR EĞLENDİ

Fin basınında ayrıca, söz konusu kişilere evde kalmaları ve başka kişilerle temastan kaçınmaları uyarısında bulunulduğu aktarıldı. Haberlerde, 36 yaşındaki Marin'in 04.00'e kadar arkadaşlarıyla eğlendiğin belirtilerek, gece külübündeyken Marin'in çekilmiş bir fotoğrafına yer verildi.

YANINA SADECE KİŞİSEL TELEFONUNU ALDI

Başbakan Marin, Dışişleri Bakanlığının uyarısına rağmen gece kulübünde sabaha kadar eğlenmesi tepkilere neden olurken, Bakanlık tarafından atılan mesajı dün gördüğünü ve gece kulübüne gittiği için hükümet yetkililerinin kullandığı telefonu değil, kişisel telefonunu yanına aldığını aktardı.

PCR TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Marin ayrıca, kulüpteyken Haavisto'nun kendisini arayarak durum hakkında bilgilendirdiğini ve Haavisto ile yakın temasta olmadığı için evde kalmasına gerek olmadığını ifade etti. Marin, dün erken saatlerde PCR testi yaptırdığını ve negatif çıktığını açıklayarak, "Yarın bir test daha yapacağım. İkinci test sonucuna kadar başkalarıyla temastan kaçınacağım" dedi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyada gündem olun Marin hakkında bir kullanıcı, "Lütfen. O durumdaki her mantıklı insan evde kalırdı ve sarhoş olmak için bir gece kulübüne gitmezdi. Ama hayır, bunu yapmadın. Sorumsuzsun" dedi.

Bir başka kullanıcı ise, "Ülkenin başbakanının cep telefonu yanında yoktu ve ulaşılamıyor. Savaş çıkarsa ve Sanna bardaysa Tanrı yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

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