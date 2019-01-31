  • BIST 105.069
  • Altın 221,437
  • Dolar 5,2062
  • Euro 5,9785
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki evsizlik sorununu nasıl çözdü?

» »
Finlandiya'nın başkenti Helsinki, "Önce Ev" ilkesine dayanan yeni bir uygulama sayesinde evsizlik sorununu neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. BBC Manchester Radyosu'ndan Mat Trewern'ın haberi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki evsizlik sorununu nasıl çözdü?

Helsinki'nin görkemli merkez istasyonundan çıktığınızda bir şey hemen dikkatinizi çeker: Ne bir evsiz görürsünüz ne de dilenci.

Belediye Başkan Yardımcısı Sanna Vesikansa, çocukluğu döneminde parklarda ve ormanda yatan yüzlerce, hatta binlerce evsiz olduğunu hatırlıyor.

"Ama artık yok, Helsinki'de evsizlik diye bir sorun yok" diyor.

Son 30 yıldır evsizlik sorunu Finlandiya hükümetlerinin hep gündeminde oldu.

1987'de ülke çapında 18 bin olan evsiz sayısı 2017'de 6 bin 600'dü.

Bunların ise çoğu akraba ve arkadaşlarının yanında kalıyor, sokakta yatmak zorunda kalanların sayısı çok az.

Peki, Finlandiya bu sorunu nasıl çözdü?

Thomas Salmi Uygulamadan yararlanan evsizlerden biri de Thomas Salmi

Önce ev tahsis ediliyor, sonra ihtiyaçlarına bakılıyor

2007'den bu yana hükümet evsizlik sorununu "Önce Ev" ilkesine dayanarak çözmeye çalıştı.

Buna göre, sokakta yatmak zorunda olanlara bir an önce sürekli kalabilecekleri, kendilerine ait bir ev tahsis ediliyordu.

Sonra, bu insanların diğer sorunları ele alınıp ihtiyaçlarına bakılıyor. Uyuşturucu sorunu olanların tedavisi, kişilere yeni beceriler kazandırılması, eğitime veya işe yönlendirme gibi.

18 yaşında yetimhaneden ayrılıp evsiz kalan Thomas Salmi, Helsinki sokaklarında 3 yıl geçirdikten sonra, kiliseye bağlı bir kuruluş tarafından işletilen sitelerde bir daireye yerleştirilmiş.

"Her şeyinizi kaybettiğinizde hiçbir şey umurunuzda olmuyor. İntiharı düşünüyorsunuz veya ölecek miyim, güvende miyim diye soruyorsunuz kendinize. Kış ortasında dışarıda yatıyorsanız ölme ihtimaliniz var" diyor.

Şimdi 24 yaşında olan Salmi hayatını yeniden düzene koymuş.

THE HELSINKI DEACONESS INSTITUTE

Kiliseye bağlı bir kuruluş evsizler için 400'den fazla konut işletiyor.

"Önce Ev" girişimi, evsiz kişinin hiçbir önkoşul getirmeden bir eve yerleştirilmesini öngörüyor.

Kişi alkol veya uyuşturucu bağımlısı bile olsa, kendisine yardımcı olmaya çalışan personel ile iletişimi sürdürdüğü sürece bu evde kalabiliyor. Kira ödemeleri gerekmiyor.

Sitenin ortak mutfak ve kantininde veya diğer ortak kullanım alanlarında insanlar bir araya gelip sosyalleşebiliyor. Destek sunan görevlilere ulaşmak her an mümkün.

Helsinki modeli İngiltere'de de bazı pilot bölgelerde uygulanacak

Resmi rakamlara göre, sadece İngiltere'de evsizlerin sayısı 2010'da 1768 iken 2017'de 4751'e yükseldi. Yardım kuruluşları gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Helsinki modeli İngiltere'de de bazı pilot bölgelerde uygulamaya başlanacak.

Ancak Finlandiya'da karşılaşılan bazı sorunlar da var. Evsizleri yerleştirecek ev her an bulunamadığı gibi her 5 kişiden birinin tekrar sokağa döndüğü belirtiliyor.

Finlandiya, evsizlere 3 bin 500 yeni ev ve 300 yardımcı personel için son 10 yılda bu projeye 300 milyon euro harcadı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere KTTO, ‘tek bir’ İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali istiyor30 Ocak 2019 Çarşamba 13:49
  • Davos’ta milyarderlere tarihçiden ‘fırça’ : Özel uçaklarınızla gelip iklim değişikliğini tartışıyorsunuz30 Ocak 2019 Çarşamba 12:42
  • Almanya'dan Türkiye’ye silah satışında kısıtlama30 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
  • AB'den İngiltere'ye rest!30 Ocak 2019 Çarşamba 10:15
  • Alman otobanlarında hız sınırı konmayacak29 Ocak 2019 Salı 20:48
  • İngiltere'nin en genç pedofili mahkumu29 Ocak 2019 Salı 17:21
  • Danimarka'da domuz korkusu: Almanya sınırına duvar örüyorlar29 Ocak 2019 Salı 16:17
  • Sarı Yelekliler karşıtı Kırmızı Fularlılar kim ve ne istiyorlar?29 Ocak 2019 Salı 16:00
  • Facebook 'İntihar ve Kendine Zarar Verme Videolarını Engellemeye Çalışacak'29 Ocak 2019 Salı 14:40
  • İngiltere'de Brexit için kritik gün29 Ocak 2019 Salı 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti