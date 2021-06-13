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Finlandiya'nın yerel seçimleri ülkenin genç lideri için bir sınav

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Finlandiya'da Pazar günü yapılacak yerel seçimler, pandemiden kısa bir süre önce 18 ay önce göreve başlayan ve partisi anketlerde geride kalan popüler genç Sosyal Demokrat Başbakanı Sanna Marin için ilk sınav olarak görülüyor.
Finlandiya'nın yerel seçimleri ülkenin genç lideri için bir sınav
Finlandiya'da Pazar günü yapılacak yerel seçimler, pandemiden kısa bir süre önce 18 ay önce göreve başlayan ve partisi anketlerde geride kalan popüler genç Sosyal Demokrat Başbakanı Sanna Marin için ilk sınav olarak görülüyor.Finlandiya'nın kuzeyindeki Laponya bölgesinden güneydeki Aland Adaları özerk bölgesine kadar 300'den fazla belediyede yerel konseylerin yenilenmesine yönelik oylama, ülkenin 2023 parlamento seçimleri öncesinde partilerin popülaritesinin önemli bir göstergesi olarak görülüyor.Seçimler COVID-19 nedeniyle iki ay ertelendiği ve Marin'in merkez sol, beş partili iktidar koalisyonu içindeki gerilimler nedeniyle bu sefer riskler daha yüksek.Aralık 2019'da Avrupa'nın en genç hükümet lideri olan 35 yaşındaki Marin, kişisel olarak yüksek popülariteye sahip ve 5,5 milyonluk Kuzey ülkesindeki COVID-19 krizini ele alış biçimiyle uluslararası övgü kazandı.

 

Seçimler, hem hükümetin hem de partisinin lideri olarak Marin için bir ilk.Geçen yıl liderliğini üstlendiği Sosyal Demokrat Parti, popülaritesine rağmen genç seçmenleri çekmeyi başaramadı. İki muhalefet partisi, muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi ve popülist Fin Partisi anketlerde önde gidiyor.Nisan ayında, üst düzey bir koalisyon üyesi - Merkez Parti - hükümeti harcama konusunda bir anlaşmazlık içinde bırakmakla tehdit ettiği için Marin'in Kabinesi neredeyse çöküyordu. Marin'in Kabinesini yalnızca ısrarlı müzakereler kurtardı, ancak siyasi analistler, Sosyal Demokratlar ve merkezciler arasında ideolojik farklılıkların derinlere indiğini söyledi.Yerel seçimlere hakim olan ana temalar, hükümetin belediyelerde planlanan sosyal ve sağlık reformları, vergilendirme ve Finlandiya'nın COVID-19 çıkış stratejisinin etkileridir.Salgının başlangıcından bu yana Finlandiya, Avrupa'daki en düşük rakamlar arasında 964 ölümle 94.000'in biraz altında vaka kaydetti. İyileştirilmiş bir durum, Marin hükümetinin bazı kısıtlamaları hafifletebildiği ve ülkenin yeniden açıldığı anlamına geliyor.Siyasi kariyeri güneydeki sanayi ve üniversite şehri Tampere'de başlayan Marin, Cuma günü ilk COVID-19 aşısını aldığını söyledi.630.000 nüfuslu başkent Helsinki'de en keskin soru, bir sonraki belediye başkanının kim olacağı. Muhafazakarlar - on yıllardır ellerinde tuttukları - Yeşiller yaklaşırken, ardından Marin'in Sosyal Demokratları geliyor.Fin kamu yayıncısı YLE tarafından yaptırılan bir ankette Perşembe günü ülke çapında Ulusal Koalisyon Partisi'nin oyların %19,6'sını, Fin Partisi'nin %18'ini ve Sosyal Demokratların %17'sini alacağı tahmin edildi.Uygun seçmenlerin üçte biri veya yaklaşık 1,5 milyon kişi önceden oy kullandı. İlk sonuçların Pazartesi günü alınması bekleniyor.
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