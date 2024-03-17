Firar eden mahkuma ilişkin polisten açıklama!

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan eski Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Abdul Whap Khan (E-25), dün saat 14.30 sıralarında cezaevini çevreleyen çevre duvarı üzerinden atlamak suretiyle firar etti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, firari şahıs cezaevinde görevli gardiyanlar tarafından cezaevi yakınlarında bulunan korkuluk alanda tespit edilerek tutuklanarak yeniden Cezaevine yerleştirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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