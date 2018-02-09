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Firar olayında ‘İdari Hata’ mı var?

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Firar olayında ‘İdari Hata’ mı var?
Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Süleyman Yılkar ile Aliser Eymirov’un geçtiğimiz akşam 19.15 sıralarında firar etmesinden sonra Güney Kıbrıs’a kaçtıkları öğrenildi.

Taner ULUTAŞ

Cezaevinde çöp dökmek için Cezaevi avlusuna çıktıkları sırada firar eden Süleyman Yılkar ile Aliser Eymirov’un cezaevinden firar etmesinde idari hatanın olduğu öne sürülüyor. Merkezi Cezaevinde bulunan çöp boşaltma alanının daha önce emniyetli bir yerde olduğu ve tutukluların bu alandan kaçmalarının imkânsız olduğu belirtilirken, Merkezi Cezaevini çevreleyen ve sur olarak nitelendirilen duvar dışına çıkartıldığı,firarın da bu nedenle olduğuna vurgu yapıldı. 

Emniyetsiz bir alan olan çöp boşaltma alanından firar eden iki tutuklunun birinin hükümsüz tutuklu olduğu dile getirilirken, hükümsüz tutukluların kesinlikle yasa gereği çalıştırılmayacakları ve iş yaptırtılmayacakları belirtiliyor.
Cezaevi Müdürünün izni ile çalıştırılan mahkûmların hükümlü olanlardan seçilmesi gerektiği, cezası belirlenmeyen hükümsüz tutukluların ise herhangi bir işte çalıştırılamayacağı ayrıca dile getiriliyor.

Güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan iki mahkûmun firar etmesi kesinlikle idari hatadan kaynaklanmaktadır. Daha önce cezaevinin ön kısmındaki büyük kapı içerisinde, surlar dâhilinde ve emniyetli olan çöp boşaltma alanı, ön taraf kirlenir gerekçesi ile değiştirildi. Emniyetsiz bir yer olan cezaevinin yan tarafındaki ziyaretçi giriş kapısının bulunduğu surlar dışındaki bölüme alındı. Emniyetsiz bir bölüm olduğu için tutuklular buradan firar etti dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Merkezi Cezaevinde bulunan hükümsüz tutukluların yasa gereği kesinlikle çalıştırılmaması gerekir. Çalıştırılacak olan mahkûmların suçu sabit olan ve cezası belirlenen mahkûmlardan olması gerekir. Ki, buda Müdürün talimatı ile olur.

Firar eden mahkûmlardan Süleyman Yılkar, bilindiği gibi sirkat edilen çeklerin davasından bir ayı geçmemek üzere yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilen bir mahkûmdu. Ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu. Sonuç olarak burada idari bir sorun var. Müdürün yetkisini aşan İdari bir hata var ifadesinde bulundu.

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