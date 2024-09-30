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Firari yakalandı: Polis Genel Müdürü ve diğer yetkililer görevden alındı

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Perşembe günü firar eden 42 yaşındaki “Kommoti” lakaplı Doros Theofanus’un dün yakalandığı, yakalanmasının ardından ise Polis Genel Müdürü ve diğer yetkililerinin görevden hemen alındığı belirtildi.
Firari yakalandı: Polis Genel Müdürü ve diğer yetkililer görevden alındı

Rum basını, gerek firarinin yakalanması gerekse görevden alma ve yapılan yeni atamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Kommoti’nin Yakalanmasının Ardından Polis Liderliğinde Değişiklik” başlıklı haberinde firari Doros Theofanus’un yakalanmasının, dün, Limasol’a bağlı Amathuntas sahil bölgesinde bir büfede alışveriş yaparken bir vatandaş tarafından tanınması ve polise ihbar etmesi üzerine gerçekleştiğini yazdı.

İhbarı değerlendiren Limasol polisinin kameraları incelediğini ve ardından harekete geçtiğini yazan gazete, firarinin  kısa bir kovalamanın ardından yakalandığını belirtti.

Doros Theofanus’un(firari), silahsız olduğuna da dikkati çeken gazete Theofanus’un bugün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını yazdı.

Ηabere göre polis, Theofanus’un kaçma koşullarının yanı sıra firar ettikten sonra kaldığı yerleri ve hareketleri, bu olaya başka kişilerin de dahil olup olmadığını araştırıyor.

-Polis Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkezi Cezaevi Müdür Vekili değişti

Politis gazetesi aynı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam New York’tan döner dönmez Adalet Bakanı’na görevden almalar konusunda yetki verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Polis Genel Müdürlüğü görevine Themistos Arnavutis, Polis Genel Müdür Yardımcılığına Panikos Stavru, Merkezi Cezaevi Müdür Vekilliğine ise Konstantinos Konstantinidis’i atadı.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’tan döner dönmez polis genel müdürü ve genel müdür yardımcısının görevine son verdiğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi ilgili haberi “Başkan, Polis Müdürü, Yardımcısı ve Cezaevi Müdürünü Görevini Sonlandırdı-Ahbabını Atadı” başlığıyla aktarırken polis müdür yardımcılığına atanan Panikos Stavru’nun şu ana kadar Rum Başkanlık Muhafız Komutanlığını yürüttüğünü, öncesinde ise İstihbarat Teşkilatında görev yaptığını ayrıca Hristodulidis’i ahbabı olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise “Liderliğin Başının Kesilmesi-Başkan Kıbrıs’a Gelir Gelmez Polis Müdür ve Yardımcısını Görevden Aldı-Başkan Anında Harekete Geçti" başlığını kullanırken, Haravgi gazetesi “Müebbet Firarinin Kaçması Fiyaskosunun Ardından Polis Liderliğinin Sonlandırılması” şeklinde haberi yansıttı.

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