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Firari Yılmaz Gümüş aranıyor!

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KKTC ‘ye kanunsuz giriş suçundan dolayı Girne Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan Yılmaz Gümüş , bugün saat 17:00 sırlarında rahatsızlanması sonucu  götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinden firar etti.
Firari Yılmaz Gümüş aranıyor!

Yılmaz Gümüş, 45 yaşlarında olup, firar anında üstten beyaz t-shirt, alttan ise koyu renk kot panolon giyiyordu.

Görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur.

Polis Basın Subayının BRT’ye verdiği bilgiye göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da, bir apartmanı ateşe verip, 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi 45 yaşındaki Yılmaz Gümüş , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanmıştı.

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