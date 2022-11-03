Fırat Ataser UBP'ye dert oldu! Tepkiler çığı gibi!

Bağımsız aday Fırat Ataser'in desteklenmesi kararı UBP tabanında adeta şok etkisi yaratmış durumda.
Başkanlık için adı geçen 3 aday, Mustafa Aktuğ'un bağımsız aday olduğu takdirde desteklenmesi kararı aldı.
AKTUĞ'DAN MANİDAR AÇIKLAMA
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, UBP’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanlığı için bağımsız aday Fırat Ataser’e destek vereceğini açıklamasıyla ilgili olarak, “CTP kökenli bir adaya destek verilmesini UBP ruhundan yoksun buluyorum” dedi.
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