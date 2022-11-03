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Fırat Ataser UBP'ye dert oldu! Tepkiler çığı gibi!

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Fırat Ataser UBP'ye dert oldu! Tepkiler çığı gibi!
Fırat Ataser UBP'ye dert oldu! Tepkiler çığı gibi!

Bağımsız aday Fırat Ataser'in desteklenmesi kararı UBP tabanında adeta şok etkisi yaratmış durumda.

Başkanlık için adı geçen  3 aday, Mustafa Aktuğ'un bağımsız aday olduğu takdirde desteklenmesi kararı aldı.

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AKTUĞ'DAN MANİDAR AÇIKLAMA

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, UBP’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanlığı için bağımsız aday Fırat Ataser’e destek vereceğini açıklamasıyla ilgili olarak, “CTP kökenli bir adaya destek verilmesini UBP ruhundan yoksun buluyorum” dedi.

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