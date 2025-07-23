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Fırat Borak: Ormanlar da sahiller kadar kirletiliyor, Dipkarpaz'da kimse bu talana yetişemez!

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Fırat Borak, Karpaz’da sahillerin yanı sıra ormanlık alanların da sistemli şekilde kirletildiğini belirtti. “Araçla zor ulaşılan yerlere bile çöp atılıyor” dedi
Fırat Borak: Ormanlar da sahiller kadar kirletiliyor, Dipkarpaz'da kimse bu talana yetişemez!

Karpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, bölgedeki çevre kirliliğine dikkat çekerek sahillerin yanı sıra ormanlık alanların da yoğun şekilde kirletildiğini söyledi.

"NE BELEDİYE NE DE ÇEVRE KORUMA DAİRESİ PERSONELİ, DİPKARPAZ'DA BU TALANA YETİŞEMEZ"

Borak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece sahillerin değil, ormanların, çevrenin ve nefes alınan her alanın sistematik bir şekilde kirletildiğini belirtti. Bu kirliliğe karşı koymanın imkânsız hâle geldiğini vurgulayan Borak, “Ne belediye ne de Çevre Koruma Dairesi personeli, Dipkarpaz özelinde bu talana yetişebilir” ifadelerini kullandı.

"SAHİLLERİ GELENLER KİRLETİYOR DA, ORMANLIK ALANLARI KİM BU HALE GETİRİYOR?"

Araçla ulaşımın dahi zor olduğu alanlarda hizmet vermenin imkânsız olduğuna işaret eden Borak, bazı bölgelerde adeta bir “çöp alanı yaratma yarışı” yaşandığını belirtti. Sahillerin gelişi güzel kirletilmesinin yanı sıra, ormanlık alanlarda da ciddi bir çevre tahribatı yaşandığını söyleyen Borak, “Sahilleri gelenler kirletiyor da, ormanlık alanları kim bu hâle getiriyor?” sorusunu yöneltti.

 

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