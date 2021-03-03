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Fırat Borak yazdı...

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Fırat Borak yazdı...
Fırat Borak yazdı...

Köylerde Eğitim Başlayamaz mı?

 

Uzun zamandır her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da bölge olarak sıkıntılı süreçler yaşıyoruz.

Pandemi dönemi de eğitim kapsamında, kırsalda yaşayan öğrencilere darbe vurdu.

Normal zamanda dahi internet, bilgisayar gibi ana ihtiyaçları karşılayamayan aileler, online eğitimin uygulandığı bu dönemde, büyük sıkıntılar çekiyor.

Okul öncesi ve birinci sınıfta okumayı, yazmayı öğrenecek çocuklar, lise son sınıfta üniversiteye hazırlanacak gençler, süreçten en büyük darbeyi yediler.

Tedbirler alınarak, sadece bu sınıflarda yüz yüze eğitim yapılamaz mıydı?

Karpaz’da vaka görünmezken, haftanın iki günü dahi olsa yüz yüze eğitim yapamaz mıyız?

Tabii ki bunun kararını verecek olan Sağlık Örgütleri ve Bakanlık olacaktır ama aklın yolu da birdir diye düşünüyorum.

Bunu savunmamada ki sebep, bir neslin yok olmasına göz yumamadığımdandır.

Geniş okul alanı, geniş sınıflar, mesafeli masalar ayarlanarak okuldan kopmadan belirli günlere bölünebiliriz diye düşünüyorum.

Türkiye’de vaka sayılarının, alınan tedbirler ile azaldığı görülüyor. Bu azalma ile belirli illerde okulların açıldığının görüyoruz.

Özellikle köy okulları açılıyor.

Vaka azalması ile yüz yüze eğitime geçen bir ülke, sıfır vaka olan bölgelerde kapalı olan okullar.

Mantıklı mı?

Tamam! Sağlık açısından bu işin ehli değiliz. Ama bunun mantıklı bir açıklamasını da isteriz.

Neden köyler de okullar haftanın iki günü dahi olsa açılmıyor?

Bir neslin yok olmasına izin mi verilecek?

Yoksa aklın yolu birdir deyip, kademeli yüz yüze eğitime geçecek miyiz?

Hiç bir şey olmazsa, okul bahçesinde geniş aralıklarla dersler yapılamaz mı? Sınıftan kopmamak adına yaşanan önemli süreci, bu şekilde atlatabiliriz.

Öğrenciler toplu taşımaları kullanmadan, aileler tarafından okula bırakılıp, bahçe veya geniş sınıflarda yüz yüze eğitime geçebilir.

Öğrenci, öğretmen iletişimi ve sınıf havası bu nesilden alınmamalıdır.

Okuma yazma öğrenen, üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza yazıktır.

Elbette pozitif veya temaslı sıkıntısı olsa çocuklarımızı ateşe atmayız!

Ama görünen o ki, kırsalda çok şükür insanlar tedbirli ve kurallara uyuyor. Hem de ülkenin genelinde olmadığı kadar.

Tartışmaya açık bir konu ama, aklın yolu da birdir diye düşünüyorum.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam olsun

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