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Fırat Borak yazdı... Bir Takım Değişik İşler!

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Fırat Borak yazdı... Bir Takım Değişik İşler!
Fırat Borak yazdı... Bir Takım Değişik İşler!

Dipkarpaz’da son günlerde, hayatımda görmediğim bir takım değişik işler ile karşı karşıya kalıyoruz.

Özellikle konu Karpaz olunca, akıl almaz bir siyasi manevra yaptığını zanneden insanlar türüyor.

Zafer Burnu- Dipkarpaz yolu yapılacak, bir kere dahi Belediye, yerel halk ve sivil toplum örgütleri çağırılıp, talebiniz nedir diye soran olmadı.

Sağlık ocağında mesai sonrası doktor yok, ambulans yok, hemşire yok, kısacası Allah’a emanet bir durum.

Sorunu dile getiriyoruz ve akabinde Belediye eylem düzenliyor. Hemen, bir gün öncesi müsteşar koşa koşa köye gelip, gerekli çalışmaları yaptık tamamdır deyip gidiyor.

Bu da yapılırken, halkın iradesini temsil eden Belediye baypas ediliyor.

Neden? Yerel seçimler yaklaştı ya bazı kesimler tarafından köy kurnazlığı yapılacak. (Sayıları az olsa da, iyi niyeti olan büyüklerimi tenzih ediyorum.)

Allah aşkına, bu saçma senaryoya kim inanacak? Sormazlar mı size, neredeydiniz bunca zamana kadar?

Neyse ki, uyuyan bir halk, gençlik yok artık. İnsanlar; eğriyi de, doğruyu da görüyor.

Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Zafer Burnu yol güzergâhını adeta saklıyor. Neden diye sorduğumuzda, bir takım değişik laflar ve hareketler görüyorum.

Siz hayatınızda, bir köye Belediyeden gizli yol yapıldığını gördünüz mü?

Şaka değil bu gerçek!

Veya sağlık ocağına her desteği veren bir Belediyeye sırt dönerek, iş yapan bir Bakanlık gördünüz mü? Evet! Ne yazık ki, bu da gerçek.

Yazımın başında da dediğim gibi, hayatımda görmediğim bir takım işler ile karşı karşıyayız.

Yaklaşan yerel seçimlerin bunda etkisi olduğunu iyi biliyorum ama böyle ucuz siyasete de pabuç bırakmayacağımızı da herkesin bilmesi gerekir.

Kuş dala konduğunda, dalın sağlamlığına değil kendi kanatlarına güvenirmiş.

Ben de yalan sahte yüzlere değil, köylümün; hakkı, hak edene vereceğine inanıyorum.

Güneşin doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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