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Fırat Borak yazdı... Dipkarpaz'da Kırsal Kesim Karmaşası

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Fırat Borak yazdı... Dipkarpaz'da Kırsal Kesim Karmaşası
Fırat Borak yazdı... Dipkarpaz'da Kırsal Kesim Karmaşası

Dipkarpaz’da bulunan gençler, yıllar önce sınırları belirlenen milli park, sit alanı, Özel Çevre Koruma bölgeleri ile ilgili zamanın getirdiği şartların doğurduğu olumsuzluklar nedeni ile şu an yaşadıkları topraklara kök salma konusunda oldukça zorlandılar. Hatta birçoğu bu nedenle göç etmek zorunda kaldı.

Kesinlikle bu bölgelerin, yaşadığımız zamana ve şartlara göre tekrar düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Yıllar içerisinde gerek Belediye, gerek muhtarların devlet yetkililerine her platformda dile getirmeleri ile ‘’kırsal kesim arsası’’ dağıtılması konuşuldu durdu. İnsanlar, ancak bu şekilde buralarda yaşama şansları olduğuna inandılar.

Yazının devamı için tıklayın: Dipkarpaz’da Kırsal Kesim Karmaşası! - Fırat Borak

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