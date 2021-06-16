Fırat Borak yazdı... Gözünü Sevdiğim Siyaset!

Her hafta Karpaz ile ilgili bir sorunu yazarken, ülke sorunlarını da içine katmaya çalışıyordum. Ancak son zamanlarda değil ülke sorunlarını, bölgesel sorunları dahi yetiştiremez oldum.

Bu süreçte yapılan siyasi çirkefliklere mi yanalım, yoksa hükümeti yönetenlerin saçma uygulamalarına mı bilemedim.

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