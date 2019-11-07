Fırat Borak Yazdı... Karpaz’da Akıl Almaz İşler!

Karpaz’da Akıl Almaz İşler!

Gerçekten bizi idare eden devlet büyüklerimiz, AKIL almaz işlere her geçen gün bir yenisi eklemekten vazgeçmiyor.

Yıllarca Dipkarpaz köyünde dile getirilen sağlık sorununda, halk ilk defa tek ses oldu ve Doktor sorunu çözüldü.

Şu anki durum, Doktor Bey’in inanılmaz çabası ile devam eden bir süreç olduğu için sağlık şimdilik sorunsuz ilerliyor. Ancak çok bilen siyasi liderlerimiz, Adamı resmen BIKTIRDILAR.

Her işimizde olduğu gibi işimizi yaparken bin bir sıkıntı ve stres ama sonrası Allah’a havale. Şu an ki Doktor sorunumuz da aynen bu şekilde.

Bir adamı işinden kaçırmak için ne yapılır denirse, tamamen gelin Dipkarpaz’ı izleyin derim.

Bunlar yetmezmiş gibi, bir de başımıza Ambulans şoförü sıkıntısı çıktı.

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