Fırat Borak yazdı….Karpaz’da Gençlik Eriyor!

Farklı sorunlarla, bölgemizde yaşanan birçok konuyu dile getirmişimdir. Yüzlerce de kaleme aldığım, basit ama çözülmeyen sorunlar var.

Bunların içinde beni en çok yaralayan, işsiz ve çaresiz kalan yüzlerce genç kardeşimdir.

Kimsenin umurunda olmasa da, bulundukları alanda çok yetenekli olduklarını biliyorum. Yeter ki bir şans verilsin.

Bizim memlekette pek yapılmaz ama bu gençlerle çok güzel işler yapılacağını ben çok iyi biliyorum.

Mesele bir tarım politikası geliştirilecekse, çekirdekten yetişme tarım mucitleri var. Yerel de bu başarıya ulaşılırsa, genelde daha rahat hareket edebiliriz diye düşünüyorum.

Turizm ile ilgili bir adım atılacaksa ve bu adım bölgeye özel ‘’Eko-Agro’’ turizm olacaksa, neden bu gençlerden yararlanmıyoruz? Bölgenin her bir noktasını ezbere biliyorlar.

İnsanlar evlenip yuva kurmak, doğdukları topraklara kök salmak istiyorsa, neden bu gençlere yaşam alanı açmıyoruz?

Binlerce dönüm devlet, vakıf arazisi olan bir yerde gençlere ev yapmaları için beş yüz metre kare yer vermek çok mu zor arkadaş? Değil! Çünkü her sene kırsal kesim yalanı ile oyları alıyorsunuz.

Her bir köşesini doksanlı yıllara göre düzenlediğiniz emirnameyi günümüz şartlarına göre planlayıp iş sahaları neden açmıyoruz? Çünkü amacınız iş sahası açmak değil, rant alanları açmak.

Tarım veya Turizm ile ilgili bir fakülte, araştırma sahası neden bu bölgeye gelmiyor? Akıllı ziraat veya turizm yapacak insanlar yok mu burada? Var! Ama ekonomik olarak güçlü bir halk, size boyun eğmeyecek. Bu da asla işinize gelmez.

Milyonlarca lira saçma sapan yerlere heba edilirken, insanların en azından kendi yerlerine küçük krediler ile yatırım yapmaları neden teşvik edilmiyor? Sermaye güçlenmezse, rahat etmezsiniz. Hatta uyuyamazsınız!

Neden büyük otellere bölgeden istihdam şartı ve üretilen ürünlerin alınması şartı koymuyoruz? Aman sıkılmasınlar! Sonra kim seçim sponsorunuz olacak.

Bunlara yüzlerce, hatta binlerce somut öneri koymak mümkün. Bunu ilerleyen zamanlarda yapmaya devam edeceğim.

Ama bunları yazarken bilmenizi isterim ki en çok da kendimize kızıyorum.

Bu bir gerçektir ki; ne talep edersen, kıymetinde, karşılığı da o olacaktır.

Biz ne talep edeceğimiz öğrenmediğimiz sürece, günü birlik menfaatler ile bizi eritmeye devam edecekler.

Yazıktır!

Her gün göz göze geldiğimiz yüzlerce işsiz kardeşim BİTİYOR!

Sesimize kulak verirseniz, kısa sürede çok güzel işler yapılır. Bu potansiyel genelde karpaz, özelde Dipkarpaz’da var.

Güneşin doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.