Fırat Borak yazdı... Kime Hizmet Ediyorsunuz?

Kime Hizmet Ediyorsunuz?

Bu hafta ‘’Dipkarpaz Belediyesi Web Tv’de’’ konuğum; yıllarca sendikacılık yapmış, Çevre Aktivisti Sn. Erol Emin oldu.

Özellikle bölgemiz ve çevre ilgili görüşleri oldukça önemli. Facebook üzerinden yayın yaptığımız için, sayfalarımızdan programın tamamını bulabilirsiniz.

Bu ülkede sendikacılık yapanların çektiği sorunları, çoğu zaman vatan haini ilan edildiklerini defalarca gördük. Elbette bu işi suiistimal edenler var. Bundan sonrada olacaktır. Ama işin hakkını verenleri, asla es geçemeyiz.

Erol Bey’de, bu zorlu ortamda yıllarca emek vermiş bir büyüğümüz.

Programda da üstüne basa basa konuştuğumuz en önemli sorun tabiî ki plansızlık.

Bunun yanında, 16 senedir yürürlükte olan ve artık kör düğüm olmuş, ‘’Karpaz Emirnamesi’’ sorunumuzu konuştuk.

Evet, bir emirname var. Ve bu emirname de, ancak ‘’İmar Planı’’ ile ortadan kalkacak.

Bunun da muhatapları bellidir.

Ama bana göre en büyük görev, bölge halkına düşmektedir. Aksi takdirde, emirnamenin esnekliği, başımıza bela olacak.

Ne istediğimizi bilerek bu sorunu hem bugünümüz, hem de geleceğimiz için rayına koymak zorundayız.

Sahibi olduğumuz topraklarda, işçi bile olamayacak duruma düşmeyelim.

Diğer bir mesele ise oldukça fazla deniz kıyıları olan bölgenin en sık rastladığı, ‘’Karavan Sorunu.’’

Bu işi düzgün yapanlara baştan aşağıya saygı duyuyorum. Ama! gittiği yere yerleşen, gittiği yerleri çöpe boğan zihniyete hiçbir tahammülüm yoktur.

Hele de bir Belediyenin çevreyi katlederek, aman bu işte para kazanacağım havası ile kendi yaşadığı toprakları katletmesine, asla ama asla izin veremeyiz.

Erol Bey, bu konu ile ilgili özellikle Yeni Erenköy Belediyesi’nin yaptığı çalışmayı tasvip etmediğini söylüyor.

Tam da bu süreçte, ‘’Karavan Yasası’’ çıkacak derken, yasanın hükümet tarafından gündemden kaldırıldığını duyuyoruz.

Allah aşkına, hangi akıla hizmet ediyorsunuz?

Veya kime yol açtınız? Bana öyle geliyor ki, geçmiş pazarlıklar gün yüzüne çıkıyor.

Biz; imar planı, düzenli bir yaşam, yeşil çevre, sürdürülebilir yapıdan bahsederken, yöneticilerin vurdumduymaz davranışlarını hayretle izliyoruz.

Karpaz ile ilgili İmar planı, karavan yasası, bölgesel kalkınma planı elzemdir.

Bunları size yerimizde oturarak söylemiyoruz. Gelin, somut önerilerimiz ile birlikte yapalım.

Seçimden seçime kullandığınız bu halka, gençliğe yazıktır. YAPMAYIN!

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.