Fırat Borak yazdı...Sayenizde, Taşımacılık BİTTİ!

Dipkarpaz Web Tv’de bu hafta ki konuğum; ‘’Bafra Taksiciler Birliği Başkanı’’ Sn. Ali Boztuna oldu.

Geçmiş haftalarda, özellikle bölgemizde yaşayan taksici arkadaşlarımızın sorunlarını irdeleyen yazılarım olmuştu.

Bu hafta ki programda da, konun birebir muhatabı olan Birlik Başkanı, tüm sorunları dile getirdi. Kaçıranlar, sosyal medya hesabımızdan izleyebilir.

Bafra bölgesinde faaliyet gösteren dört büyük otel ve bunlara gece gündüz demeden hizmet veren ‘’Kırk Taksi.’’

Ben, en basitinden şöyle bir hesap yaptım. Kırk taksici; anne, baba ve bir çocuk ile yüz yirmi kişi yapar. Karpaz için bu hesap, en basiti.

Ve bu aileler bir senedir, devlet yetkilileri tarafından aranıp sorulmadı.

Başkan diyor ki; ilgili Bakan’a derdimizi anlatana kadar, diğer bakan geliyor.

Biz de maalesef işler kişisel ilişki ve çıkarlar ile yürüdüğü için de, doğal olarak bu süreçte yalnız kaldılar. Ama atamalar, tam gaz devam ediyor.

Pandemi den yedikleri darbe yetmezmiş gibi, yıllık vergilerini ödemek zorunda kaldılar. Yatan arabaya, vergi ödediler!

Allah aşkına, bu hak mıdır? Saraylar, makam arabaları, sahte taşıma ödenekleri, yandaşları daha da zengin etmeler ve saymakla bitmeyen saçmalıklara destek varken, gariban şoföre destek yok.

Bu da yetmezmiş gibi, geçmiş dönemlerde ‘’Turistik T’’ izinleri dağıtıldı. Başkan üstüne basa basa diyor ki; bizi bitirmek için her şey yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Otel arabaları, kaçak taksiler, turistik arabalar ile mücadele edip, ekmek parası kazanacaksın. İnanılır gibi değil!

Her gelen derdi dinleyip, kendine göre yasa çıkarmış. Akıl akılmaz işler!

Ve bu süreçte tek bir arayanları var. Bölge vekili Sn. Biray Hamzaoğulları. Zaten ötesi de yok ki!

Tüm bu olanların içinde, ‘’12 Nisan’da kapalı açılma’’ diye değişik bir açıklama geldi.

Taksicileri arayan yok ama. Çünkü bu süreçte, onlara ihtiyaçları da yok.

Başkan diyor ki; bari bu süreçte durdurun otel arabalarını da, insanlar evine ekmek götürsün, arabalar çöpe gitmesin, vergiler ödensin, esnaf canlansın, kredi borçları ödensin.

Umurunuzda değil ama yazmakta ve tek tek anlatmakta fayda var.

İçler acısı bu durumları dert edecek karakterler değilsiniz biliyorum. Ama, SUSMAYACAĞIZ!

Çünkü bizim; ülkemize ve bölgemize yanan yüreğimiz, bitmeyen sevdamız ve derdimiz var.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.