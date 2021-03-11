Fırat Borak yazdı... Üretelim de, Ne Üretelim?

Son yıllarda herkesin dilinde olan ama kimsenin somut öneriler ile planlama yapmadığı ‘’ÜRETİM’’ ne olacak?

Ve bana göre en önemlisi de; üretelim de, ne üretelim?

Son zamanlarda Dipkarpaz Web Tv’de yaptığım programlarda, özellikle üreticiler ile yapılan bölümler, beni oldukça heyecanlandırıyor.

Bu hafta da, bu programlardan birini gerçekleştirdik.

Konuğum; Karpaz Tütün Kooperatif Kredi Şirketi Sekreteri Ali Yakuş

Programda genelde ülke, özelde Karpaz’ın tütün tarihini baştan aşağıya konuşmak ve üretimin insana verdiği heyecanı hissetmek, benim adıma çok güzel duygu.

Ali Yakuş diyor ki; bir zamanlar Tütün’ün marka olduğu Karpaz bölgesi, bu dönemde üretici bulmakta oldukça zorlanıyor.

Her sene kooperatifin 50-60 ton tütün ihtiyacı olmasına rağmen, bölgeden 4-5 ton üretim çıkıyor. Bu da ne yazık ki yurt dışından ithali gerektiriyor.

Bölgede istikrarı sağlamak ve insanları teşvik etmek amacıyla tütün kilo fiyatını 5 dolar üzerinden sabitlemiş yönetim.

Önemli bir teşvik.

Dönüm başına en az 100 kg verim alınacağı düşünülünce, aslında hiç de yabana atılacak durum değil.

Ama nedense, fiyat istikrarı, malzeme desteği, alım garantisi olmasına rağmen üretimde istenilen seviyeye ulaşılamıyor.

Ali Bey bunun en büyük sebeplerinin başında, Devletin destek politikası olmaması ve üreticiye teşvik verilmemesine bağlıyor.

Düşünün, Karpaz’dan çıkan tütün; şinya aromasını aldıktan sonra, Türkiye üzerinden Amerika, Almanya, İsviçre, Kanada gibi dünya devlerine gidiyor.

Bunun en büyük sebebi, kaliteli üretimin sağlanmasıdır.

Demek ki kalite olursa ambargo, ticaret yasağı gibi masallar ortadan kayboluyor.

Biz çalışırsak ve kendi markamızı yaratırsak, bugün olduğu gibi dünya devleri bizi tercih etmekten geri durmaz.

Dünya devletleri arasında kavga, savaş, tanıma diye bir durum bana göre kalmadı.

Devletler, tamamen ekonomik çıkarları üzerine yoluna devam ediyor.

Bu gerçekler ortadayken, üretim politikası oluşturmazsak pastadan pay alamayız.

Tütün, Karpaz bölgesi için önemli bir değerdir.

Devlet tütüne teşvik vererek, halkı desteklemeli ve dışa açılan bu kapıyı kapatmamalıdır.

Bunu Karpaz’da bir kooperatif yapıyorsa, devlet bir zahmet destek versin.

Seçimden seçime değil, her dönem hatırlanan bir HALK olalım.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.