Fırat Borak'tan Yeşilırmak'a çağrı, "Gel bölgemiz için şov değil, hizmet yapıp çalışalım"

İşte o açıklama;

Sevgili Karpaz Halkı; Dün Yaşanan ve Tamamen iyi niyetimize dayanan bir olay ile ilgili Yeni Erenköy Belediye Başkanı ismimi de içine alarak, kendi penceresinden açıklama yapmıştır. Bu da bana açıklama yapma hakkı vermiştir.

Bizler, hiç bir zaman bölge ve Köy ayrımı yapmadan imkanlarımız dahilinde her yere uzanmaya çalıştık.

Tıpkı Dipkarpaz Belediyesi'ne bağlı olmamasına rağmen yıllardır yerinde sağlık ekibimizin Kuruova köyüne hizmet vermesi gibi, zor günlerinde kamyon, vidanjör, kepçe gibi araçlarımızı Y. Erenköy Belediyesi hizmetine verdiğimiz gibi.

Tüm Bunları yaparken, köyler bize bağlı değil bizi ilgilendirmez demedik! Çünkü tek amacımız bölgemize hizmet gelmesidir. Ve tüm zorluklarla birlikte mücadele etme isteğimizdir.

Y. Erenköy Belediyesi çöpleri bizim sınırlarımıza döktüğünde, soğuk süt zinciri kurulurken belediyemize olan borcun meclis kararı olmasına rağmen ödenmemesinde dahi, çıkıp böyle şov yapmadık! Çünkü hemen yanıbaşımızda olan belediyemizin içinde bulunduğu durumu en yakından bilenlerdeniz. O na destek çıkmak da en büyük görevimizdir.

Niyet böyle olunca da, Esenköy muhtarlığına alınması planlanan muhtarlık binası için de aynı temiz ve saf düşünceler ile hareket ederek, elimizi taşın altına koyarız dedik!

Yalan yanlış açıklamalar ile para Y. Erenköy Belediyesi'nindir deyip halkı kışkırtmak da, ayrı bir talihsiz açıklamadır.

Dipkarpaz Belediyesi, Turizm tesislerinin tamir ve tadilatı için hizmet satın alarak Turizm bakanlığından 25.000 TL almıştır. Doğal olarak da bu parayı şirkete aktarmıştır. ( tüm belgeler elimizdedir.)

Bundan sonrası tamamı ile Direktörü olduğum DİPBEL Yatırım LTD. şirketine aittir. Biz de inisiyatif kullanarak, kendimizden ayrı görmediğimiz Esenköy muhtarlığı için bu konteynırın alınmasına onay aldık.

Hesap uzmanı diye hava atmak yerine lütfen 25.000 TL'nin %16 Kdv sini siz hesaplayın!

Kaldı ki Başkan Suphi Coşkun konteynır'ın alt tarafı seramik yapılması talimatını da tarafıma vermiştir. Bu işin bize maliyeti 30.000 TL'ye yakındır.

Bizim Allah'tan başka birinden korkumuz yoktur. Dün olduğu gibi bugün de alnımız açıktır.

Şimdi soruyorum; yalan yanlış açıklama ile para benim, kalan 3.500 tl nerde deyip köyüne hizmetin gelmesini engelleyen midir suçlu, yoksa hiçbir maddi kazancımız olmadan tamamı ile iyi niyetimizden aldığımız sorumluluk mudur suçluluk?

Göreve geldiği günden bugüne kadar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun'un tarafımıza özel talimatı her zaman, özellikle ziyamet köyünden Dipkarpaz'a kadar olan bölgeye istisnasiz yardım ve destek verilmesidir. Buna rağmen alakası dahi olmadığı konuda suçlanması da ayrı bir talihsizliktir.

Bu Konuda takılıp kalacak değiliz!

Benim Emrah kardeşime çağrımdır; gel bölgemiz için ne yapabiliriz, bu zor günlerde birlikte neler üretebiliriz, nasıl projeler hayata geçiririz, kalkınmayı nasıl sağlarız o nu konuşalım. Egolarımızı tatmin etmeye kalkarsak, geçmişte olduğu gibi bugün de yerimizde sayarız.

İhtiyaç olunan her dakika köy ayrımı yapmadan biz orada olmaya hazırız.

Bölgemiz için çalışmaya devam...