Fırat Deniz dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Fırat Deniz dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
(Kamalı Haber)
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, olguları aktardı. Polis, zanlı Fırat Deniz’in 12 Ağustos 2020 tarihinde zanlının tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan iki gram aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.
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