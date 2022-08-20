Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.