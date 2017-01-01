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Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor

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Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD’e aşt 17 binanın imha edildiğini, 34 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan ve DAEŞ terör örgütünce barınma, savunma ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17 bina imha edildi” denildi.

Açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalifin yaralandığı, 34 IŞİD terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

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