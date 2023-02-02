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Firavun mumyalarının sırrı 5 yıllık çalışma sonrası çözüldü

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Mısırlı ve Alman araştırmacılar, 5 yıl süren çalışmanın ardından firavun mumyalarıyla ilgili yeni sırları ortaya çıkardı.
Firavun mumyalarının sırrı 5 yıllık çalışma sonrası çözüldü

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu keşfin, 2018’de bir firavun mumyalama atölyesinin bulunmasından yaklaşık 5 yıl sonra gerçekleştiği belirtildi.

“SIRLAR KEŞFEDİLDİ”

Açıklamada, Almanya’daki Ludwig Maximilian ve Tübingen Üniversiteleri ile Kahire’deki Ulusal Araştırma Merkezi’nden araştırmacıların, antik Mısır’da mumyalama sürecine ve kullanılan malzemelere ilişkin bazı sırları keşfettikleri kaydedildi.

ÇANAK ÇÖMLEKTEKİ KALINTILAR İNCELENDİ

Bu sırların, Mısır-Alman araştırma ekibi tarafından 2018’de Sakkara’daki Mısır arkeoloji heyetinin keşfettiği mumyalama atölyesinde kullanılan çanak çömlekteki organik kalıntıların analiz edilmesi sonucu ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

3 ÖNEMLİ BİLGİ BİR YERDE TOPLANDI

Çalışmalar kapsamında, ilk kez mumyalama işlemiyle ilgili kullanılan malzemeler ile antik Mısır dilindeki adları ve kullanım alanlarına dair üç önemli bilginin tek bir yerde toplandığı ifade edildi.

BAZI MALZEMELER ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN GETİRİLİYORDU

Açıklamada, araştırmanın, “mumyalama işleminde kullanılan birtakım malzemelerin Akdeniz bölgesi, tropik yağmur ormanları ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerden getirtildiğini” ortaya koyduğu vurgulandı.

Bakanlığa bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, araştırma ekibinin yaptığı çalışmalarda çömlek kapların yüzeyinde mumyalama işlemi sırasında kullanılan organik kalıntıların antik Mısır dilinde yazılı olduğu adları, bedenin bölümleri ve organlara ilişkin isimlerin de bulduğunu belirtti.

“İLK KEZ…”

Antik Mısır mumyalaması hakkındaki metinlerin yeniden okunmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak olan bu keşfin önemli olduğunu belirten Veziri, “Araştırma ekibi, ilk kez, tanımlanan malzemeleri çömleklerin üzerinde yazılanlarla karşılaştırarak, vücudun belirli bölümlerini mumyalamak için uygun malzemeleri doğru bir şekilde belirleyebildi.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KATKISI OLACAK

Alman ekip başkanı yardımcısı Susanne Beck de, “Araştırmanın, mumyalama işleminde kullanılan kapların üzerlerinde içerdikleri malzemelerin adlarının da yazdığını gösterdiğini” kaydetti. Beck, bu keşfin malzemelerin nasıl kullanıldıklarını ve mumyalamada kullanılan bileşenlerin çoğunun adlarının bilinmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu aktardı.

Eski Mısırlılar, ölülerinin ruhlarının öteki dünyada dirilip yeniden bedenlerine döneceklerine inandıklarından bedenlerinin sağlam kalması amacıyla mumyalama işine büyük önem verirlerdi. 

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