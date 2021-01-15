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SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Fırında pozitif vakalar var!

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İşletme sosyal medya hesabı üzerinden pozitif vakaların tespit edildiğini açıkladı
Fırında pozitif vakalar var!

Lapta’da hizmet veren Kardeşler Fırın’ında çalışan personellerin Kovid testi pozitif çıktı.

Detay-Sosyal Medya

İşletmenin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli halkımız;

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden malesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşletmemizdeki bazı personellerin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.

Lapta Kardeşler Fırını

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