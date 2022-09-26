Firma 26 bin TL’lik tazminatı “bozukluk”larla ödeyince işler karıştı

Çinli bir şirket, işten atılan bir işçiye, 60 kg'dan daha ağır olan 26 bin TL'lik (1300 sterlin) kıdem tazminatını ödeme şekliyle tepki çekti.

Çin’in Changsha kentindeki sağlık yönetimi firması, eski bir çalışanını sebepsiz yere işten çıkardığında şirketin işçiye 26 bin TL tazminat ödemesi emredildi.

İsmi açıklanmayan şirket, ödemeyi erteledi ve sonra patronu, bir çalışanını birden fazla bankaya gidip 10.000 yuan (26 bin TL) değerinde bozuk para çekmesi için yönlendirdi.

Times’ın haberine göre, firma mahkeme emrini uygulamak için tüm kıdem tazminatını bozuk paralarla ödedi.

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Bir mahkeme yetkilisi, “Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz doğru, ancak bunu yapma şekliniz doğru değil” dedi.

Mahkeme, madeni paraların şirket tarafından günlük operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle işletmenin resmi görevleri engellediğine karar verdi. Tazminatı madeni paraya çevirme eylemi, mahkemeye karşı çıkma amacı taşıyordu ancak 13 bin TL (5.000 yuan) para cezası vermeden önce geri çekildi.

Karar, madeni para ödemeyi “düşük” olarak nitelendiren ve aynı işletmenin para cezasını tekrar parayla ödeyip ödemeyeceğini merak eden kamuoyundan takdir topladı.