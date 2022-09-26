  • BIST 3.260,15
  • Altın 963.59
  • Dolar 18.4309
  • Euro 17.7552
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Firma 26 bin TL’lik tazminatı “bozukluk”larla ödeyince işler karıştı

» »
Çinli bir şirket, işten atılan bir işçiye, 60 kg'dan daha ağır olan 26 bin TL'lik (1300 sterlin) kıdem tazminatını ödeme şekliyle tepki çekti.
Firma 26 bin TL’lik tazminatı “bozukluk”larla ödeyince işler karıştı

Çin’in Changsha kentindeki sağlık yönetimi firması, eski bir çalışanını sebepsiz yere işten çıkardığında şirketin işçiye 26 bin TL tazminat ödemesi emredildi.

İsmi açıklanmayan şirket, ödemeyi erteledi ve sonra patronu, bir çalışanını birden fazla bankaya gidip 10.000 yuan (26 bin TL) değerinde bozuk para çekmesi için yönlendirdi.

Times’ın haberine göre, firma mahkeme emrini uygulamak için tüm kıdem tazminatını bozuk paralarla ödedi.

İTİRAZ EDİLDİ

Bir mahkeme yetkilisi, “Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz doğru, ancak bunu yapma şekliniz doğru değil” dedi.

Mahkeme, madeni paraların şirket tarafından günlük operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle işletmenin resmi görevleri engellediğine karar verdi. Tazminatı madeni paraya çevirme eylemi, mahkemeye karşı çıkma amacı taşıyordu ancak 13 bin TL (5.000 yuan) para cezası vermeden önce geri çekildi.

Karar, madeni para ödemeyi “düşük” olarak nitelendiren ve aynı işletmenin para cezasını tekrar parayla ödeyip ödemeyeceğini merak eden kamuoyundan takdir topladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da okula silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı26 Eylül 2022 Pazartesi 12:06
  • Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı!25 Eylül 2022 Pazar 23:16
  • Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu25 Eylül 2022 Pazar 21:35
  • Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi25 Eylül 2022 Pazar 21:02
  • Filipinler'de yaklaşan Noru Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi25 Eylül 2022 Pazar 18:39
  • Credit Suisse: Çinlilerin kişi başına ortalama serveti Avrupalıları geçti25 Eylül 2022 Pazar 18:15
  • Ukrayna'daki savaşta yok olan köy: Kamiyanka25 Eylül 2022 Pazar 15:25
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Putin’in güvendiği dağlara kar yağdı25 Eylül 2022 Pazar 11:17
  • Putin’den savaşla ilgili yeni hamle… Kararnameyi imzaladı24 Eylül 2022 Cumartesi 20:44
  • Onlara nükleer korku yok: İşte milyarderlerin son derece lüks gizli sığınakları24 Eylül 2022 Cumartesi 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti