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Fırsatçılara isyan: 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıttı

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Fırsatçılara isyan: 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıttı
Fırsatçılara isyan: 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıttı

Türkiye’de corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezenfektan ürünlere yönelmişken krizi fırsata çevirmek isteyenlere isyan eden Kocaelili bir esnaf 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

İHA’nın haberine göre Kocaeli’de dokuz yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek, “Üç gün önce bu kararı aldık. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim” dedi.  

Birbirimize yardımcı olarak sorunları çözeriz

Fırsatçılara duydukları tepki nedeniyle böyle bir karar aldığını söyleyen Belek şöyle devam etti: “Herkesin duyarlı olmasını, birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.”

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