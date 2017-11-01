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Fırst FM 22 yaşında...

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Fırst FM 22 yaşında...
KKTC’de özel yayın yapan radyo kanallarından First FM 22 yaşında...

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci yaptığı yazılı açıklamada, “1996 yılına kadar tek seslilikle süren yayıncılıkta, 1 Kasım 1996 yılında KKTC’nin ilk özel radyosu First FM’in kurulması ile birlikte çok sesliliğin başladığını” belirtti.

Tekin Birinci açıklamasında şöyle dedi:

“Ertan Birinci’nin girişimi ile KKTC’de özel yayıncılığı başlatan ilk özel yayın kuruluşu ve ilk özel radyo First FM 22. yılına ulaştı.

1 Kasım 1996’da kurulan ilk özel radyo ile KKTC’de özel yayıncılığın başlamasını sağlayan radyomuzun bugün 22. yılını kutluyoruz.

1 Kasım 1996 tarihinde yayına başlayan First FM’le KKTC tek seslilikten çok sesliliğe geçti. Ardından diğer özel radyolar ve Kıbrıs Genç TV ile özel yayıncılık büyüdü gelişti. Halk konuşmaya ve sorgulamaya başladı.

22. yıla girerken ilk olmanın ve var olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.”

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