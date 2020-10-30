First FM Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

1 Kasım 1996’da kurulan First FM, yayın hayatındaki 24. yılını tamamlıyor. First FM, 1 Kasım’da kuruluş yıldönümünü kutlayacak.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, First FM’in kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlara rağmen ülkenin ilk özel yayınını yapmaya başlayalı yaklaşık çeyrek asır olduğuna dikkat çekti.

“Bizler First FM olarak, 1 Kasım 1996’da bu yola çıkarken hiçbir inancımızı kaybetmedik. Hep demokratik, özgür ve tek ses olmayı hedefledik. Sizlerin sayesinde halkın ilk özel sesi, radyosu olmayı başardık” diyen Birinci, ülkenin ilk özel yayınını yapmanın gururunu yaşayarak, 24 seneyi tamamlayıp, 25. yıla merhaba derken bu sesin hiç susmadan bugünlere gelmesine en büyük desteği veren halka teşekkür etti.