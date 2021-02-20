First Lady Sibel Tatar'dan Ali Pilli tepkisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli'nin görevden alınış şekline tepki gösterdi:

Çok yanlış oldu hiç tasvip etmiyorum kabine degişse de değişiklik bu şekilde olmamalıydı ne acemice ve duyarsız bir hamle.