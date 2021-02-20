First Lady Sibel Tatar'dan Ali Pilli tepkisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli'nin görevden alınış şekline tepki gösterdi:
Çok yanlış oldu hiç tasvip etmiyorum kabine degişse de değişiklik bu şekilde olmamalıydı ne acemice ve duyarsız bir hamle.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli'nin görevden alınış şekline tepki gösterdi:
Çok yanlış oldu hiç tasvip etmiyorum kabine degişse de değişiklik bu şekilde olmamalıydı ne acemice ve duyarsız bir hamle.
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