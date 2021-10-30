Fırst Lady’nin Akrabası Daimi Memur Oldu

Güney Kıbrıs’ta kamuya son 10 yılda hizmet alımı statüsünde istihdam edilen 80 kişinin daimi memur olduğu ve bunların arasında, “First Lady” Andri Anastasiadis’in kardeşinin çocuğunun da bulunduğu bildirildi.



Politis gazetesi, bu konunun Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis’in hazırladığı raporla ortaya çıktığını ve bu kişilerin sözleşmelerinin sürekli yenilenerek, kesintisiz çalışma sürelerinin 30 ayı bulmasının sağlandığını, böylelikle de bu kişilerin daimi memur statüsü elde ettiklerini yazdı.



Gazete, söz konusu 80 kişi arasında Andri Anastasiadis’in akrabasının yanı sıra, Nikos Anastasiadis’in işbirliği içerisinde olduğu 3 kişinin daha bulunduğunu kaydetti.



Haberde, Mihailidis’in Rum Meclisi’nde dün yaptığı konuşmada yalnızca söz konusu 4 kişiye odaklandığı ve Rum Başkanlık Sarayı’nın da Mihaildis’e, etik olmayan davranış göstererek Başkanlık Sarayı’nda memur olan 4 kişiyi özellikle seçtiği konusunda eleştiride bulunduğu belirtildi.