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“Fırst® Lego® League Explore” Fuarlarının Kıbrıs Ayağı 26 Haziran Cumartesi Günü Yapılacak

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 Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB), yüzden fazla ülkede on binlerce öğrencinin katıldığı “FIRST® LEGO® League Explore” fuarlarının Kıbrıs ayağının ilki cumartesi günü yapılıyor.
“Fırst® Lego® League Explore” Fuarlarının Kıbrıs Ayağı 26 Haziran Cumartesi Günü Yapılacak

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB), yüzden fazla ülkede on binlerce öğrencinin katıldığı “FIRST® LEGO® League Explore” fuarlarının Kıbrıs ayağının ilki cumartesi günü yapılıyor.


Merkezden yapılan yazılı açıklamada, 6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarında ilgisini çekmek ve gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenen “FIRST® LEGO® League Explore” fuarlarının bu yılki konusunun “PlayMakers” olduğu kaydedildi.


Çocukların sporun, hareket etmenin, iş birliği yapmanın, arkadaşça rekabetin ve kutlamanın dünyasına giriş yapacağı ifade edilen açıklamada, “PlayMakers” ile takımların, oyunlar için farklı alanlarda hangi aktiviteler yapabileceklerini ve bu aktivitelerin daha eğlenceli ve herkes için ulaşılabilir olmasını nasıl sağlayabileceklerini keşfedecekleri kaydedildi.


KIBRIS’TAN 20 TAKIM KATILACAK
Amerikan Elçiliği’nin sağladığı hibe ile finanse edilen fuarlara, adanın kuzey ve güneyinden toplam 20 takımın katılacağı belirtilen açıklamada, festival havasında gerçekleşen fuarların, bu sene pandemi nedeniyle açık havada ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde ara bölgede Home for Cooperation’da gerçekleştirileceği bildirildi.


Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Kurucu Ortağı Mert Balın konuyla ilgili açıklamasında, çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, kodlama, tasarım, 3 boyutlu düşünme, araştırma, sorgulama ve sunum becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlayan uluslararası bir etkinliği Kıbrıs’ta düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.


Balın, “Adamızda yaşayan çocukların, dünyadaki yaşıtlarıyla birlikte kendilerini gösterebilecekleri bu ilk ve tek uluslararası programa katkı koyan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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