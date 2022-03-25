Yüzden fazla ülkede on binlerce öğrencinin katıldığı “First Lego League Explore” fuarlarının KKTC ayağı 3 Nisan Pazar günü yapılıyor.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB) ve MasterKids tarafından organize edilen etkinlik Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle ZET Karting Leisure Center ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda düzenleniyor.

6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarına ilgisini çekmek ve gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen “Fırst Lego League Explore” fuarlarının bu yılki konusu “PlayMakers” olarak belirlendi.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarların KKTC’de ilk düzenlendiği 2017’den itibaren katılımcısı olan Merhum Süleyman Cengiz Eminoğlu adına kurulan Cengo-V Vakfı da fuarın destekçileri arasında yer alacak.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi kurucu ortağı Mert Balın konuyla ilgili açıklamasında “Çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, kodlama, tasarım, 3 boyutlu düşünme, araştırma, sorgulama ve sunum becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı birer dünya insanı olarak yetişmelerine katkı sağlayan bu uluslararası etkinliği Kıbrıs’ta düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.