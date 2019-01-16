Fırtına direkleri devirdi Mehmetçik İlkokulu bugün tatil edildi

Şiddetli fırtına Mehmetçik İlkokulu’nun önünde bulunan elektrik direğinin kırılmasına neden oldu.
Mehmetçik İlkokulu bugün tatil edildi.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede siddetini artıran fırtınanın bazı noktalarda tehlikeler oluştuğunu duyurdu.
Sarıçizmeli açıklamasında, “Mecbur kalmadık sonra lütfen dışarıya çıkmayalım. Herhangi bir ihtiyaç durumundu lütfen belediyemize ulaşın” ifadelerini kullandı.
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