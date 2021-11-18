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Fırtına Mağduru İnekler Jetskilerle Kurtarıldı

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Kanada’nın batısındaki British Columbia eyaletinde, şiddetli fırtına hayatı felç etti. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jetskilerle kurtarıldı.
Fırtına Mağduru İnekler Jetskilerle Kurtarıldı

Kanada ordusu, pazar günü gece meydana gelen fırtınadan bu yana mahsur kalan binlerce sakine yardım etmek için çalışmaya başladı.

Bölgenin aylık yağış ortalamasının 24 saat içinde gerçekleşmesi sonucu binlerce kişi tahliye edildi. Yetkililer, doğal afeti iklim değişikliğinin etkilerine bağladılar.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jetskilerle kurtarıldı.

Başbakan Justin Trudeau, Washington DC ziyareti sırasında zarar görenlere yardım etme sözü verdi ve bölgenin yeninden kurulacağını söyledi.

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