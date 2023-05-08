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Fırtına, sel ve doğal afetlerden etkilenen bölgeler için zarar tespit çalışmaları başladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, fırtına, sel ve doğal afetlerden etkilenen bölgeler için zarar tespit çalışmalarına başladı.
Fırtına, sel ve doğal afetlerden etkilenen bölgeler için zarar tespit çalışmaları başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu, Tarım Dairesi ve Çiftçiler Birliği Temsilcileri üretim alanlarında zarar tespit çalışmalarına başladı.

FIRTINA, SEL VE TAŞKIN DOĞAL AFETLERİNDEN ZARAR GÖREN BÖLGELER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hafta sonu boyunca devam eden dolu, fırtına, sel ve taşkın doğal afetlerinden zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespiti ile zarar gören üreticilerin saptanmasına yönelik çalışmalarını başlatıldığı belirtildi.

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