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Fırtına sonrası "kriz masası" oluşturuluyor!

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Fırtına sonrası "kriz masası" oluşturuluyor!
Geçtiğimiz gün ülkenin tüm kesimlerinde gerçekleşen şiddetli yağış ve fırtına sonrasında büyük bir tahribata uğrayan Girne Antik Liman ile ilgili olarak konuşan Bakan Ataoğlu, Bakanlık tarafınca kriz masası oluşturulacağını kaydetti.

Sabahın erken saatlerinde Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile beraberindeki heyet Girne Antik limanda incelemeler yaptı  ve tespitlerde bulundu.

Bakan Fikri Ataoğlu Girne Limanında yaşanan olayları bölge esnafından dinleyerek bilgiler aldı. Batan tekneler, mendirek, zarar gören iskeleler, elektrik direkleri ve Fenerin ve limanın son durumunu yerinde görerek, yapılması gerekenlerin ivedi olarak belirlendiği, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan Kriz masasına başkanlık yaptı.  Bakanlık Müsteşarı Bülent Arkın ve İsmet Esenyel, Özel Kalem müdürü Kazım Türkan, Bakanlık Müdürü Öztürk Keskinel, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü İpek Tüccaroğlu ile Planlama Dairesi Müdürü Hakan Ataöv  ve  beraberindeki heyet Bakan Ataoğlu’na eşlik etti.

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Ataoğlu yaptığı açıklamalarda; Fırtınanın oluştuğu gecenin hemen sonrası, Perşembe günü Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü Öztürk Keskinel tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda oluşturulacak Kriz Masası ekibinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürlüğü, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Girne Polis Müdürlüğü ile Liman Klavuz Başkanı, Yat Sahipleri Başkanı, Restaurant Sahipleri  Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, Çevre Koruma Dairesi Müdürü, Eski Eserler Dairesi Müdürü, Planlama Dairesi Müdürü’nün yer alacağı bilgisini verdi.

Yaptığı açıklamaya “Oluşan hasarların giderilmesi amacıyla gereken yapılacaktır” diyerek devam eden Fikri Ataoğlu; Uzun yıllardan beri süregelen problemlerin de  giderilmesi yönünde ve yapılan tesbitlerden yola çıkarak Limanın sorunlarına gereken müdahale yapılacaktır. Bu bağlamda Girne Kalesinin de zarar gören yerlerinin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Arkeologları eşliğinde ve dokusuna uygun şekilde tamiri planlanlanacaktır.

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Ataoğlu: Bu büyük bir ekip işi tüm sorumlu Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğiz. Bu bağlamda hepimize görevler düşmekte. Limanda çalışan gerek işletmeci gerekse personeller kılavuzumuz olacaktır. Herkesin görüşlerine ihtiyacımız vardır. Şimdiden katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Yaşanan Çevre Felaketinin İzlerini Silmek için çalışmaya başladık, Herkese tekrar geçmiş olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Oluşturulan Kriz masası ekibinin önümüzdeki hafta başı Girne antik Liman Girişinde bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığına ait Tanıtma Ofisinde toplanması ve ivedi olarak çalışmalarını tamamlaması planlandı.

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