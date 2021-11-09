Fırtına Uyarısı Verildi

Meteoroloji Dairesi yarın sabahtan itibaren fırtına beklendiğinden vatandaşları uyardı.
Daireden yapılan açıklama şöyle:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.