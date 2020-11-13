Fırtınadan zarar gören sera ve barınakların tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Gazimağusa ve Derinya’da fırtınadan dolayı seraları, Düzova ve Kırıkkale’de fırtınadan barınakları zarar gören üreticilerin tazminatlarının ödendiğini açıkladı.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, zarar gören toplam 5 üreticiye 28.182.60 TL. tazminat ödendiği belirtildi.
Açıklamada, üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmek koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.
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