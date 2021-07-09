Fırtınadan Zarar Gören Üreticilerin Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, muhtelif tarihlerde meydana gelen fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatlarının ödendiğini duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, King Mandalin, Limon ve Muz ağaçları için 3 üreticinin toplam 307 adet ağacı için 28 bin 32 TL’lik tazminat ödendiğini açıkladı.
Açıklamada, üreticilerin tazminat ödemelerinin Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.
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