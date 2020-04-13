“Fıstıkçı Zekerya” yoğun bakımdan çıktı

Mağusa’nın sevilen isimlerden “Fıstıkçı Zekerya” lakaplı Zekeriya Ateş yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile bir süredir yaşam mücadelesi veriyordu. Fıstıkçı Zekerya’nın ailesinden bugün gelen sevindirici haberde sağlık durumunun iyileştiği ve yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz pazar günü yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fıstıkçı Zekerya, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesinin ardından bir süreden buyana Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.
Kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği yaşadığı belirtilen sevilen simanın, durumunun hızla iyileşerek bugün yoğun bakım servisinden çıkarıldığı ve ailesiyle görüştürüldüğü öğrenildi.
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