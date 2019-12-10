  • BIST 108.282
  • Altın 273,426
  • Dolar 5,8019
  • Euro 6,4283
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Fitch, 5 belediyenin kredi notunu yükseltti

»
5 büyükşehir belediyesinin kredi notu 'negatif'ten 'durağan'a çevrildi
Fitch, 5 belediyenin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notu görünümünü değiştirdi. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümü 'negatif'ten 'durağan'a çevrildi.

Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleneceğini belirtti.

Fitch’in değerlendirmesine göre İstanbul’un bağımsız kredi profili ‘BBB-‘, İzmir’in ‘BBB’, Bursa’nın ‘BB’, Antalya’nın ‘BB’ ve Manisa’nın da ‘BB+’.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirtaş: Sağlığım çok iyi değil, henüz bir teşhis konulamadı09 Aralık 2019 Pazartesi 20:28
  • Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili gelişme09 Aralık 2019 Pazartesi 20:23
  • Davutoğlu'na ''dolandırıcılık'' soruşturma çağrısına muhalefetten destek09 Aralık 2019 Pazartesi 19:51
  • İmamoğlu'ndan ilk kez veto09 Aralık 2019 Pazartesi 17:12
  • Türkiye Gazete Manşetleri 9 Aralık 2019 Pazartesi09 Aralık 2019 Pazartesi 09:18
  • Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi üzerinde sigara söndürdü08 Aralık 2019 Pazar 23:07
  • Kaza mahalline temizlik çalışmasına gitti; o araçta oğlunun öldüğünü öğrendi08 Aralık 2019 Pazar 19:33
  • "Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi''08 Aralık 2019 Pazar 18:54
  • Kadıköy'de 'Las Tesis Türkiye' için toplanan kadınlara polis müdahalesi08 Aralık 2019 Pazar 18:16
  • Şehir Üniversitesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu arasında 'dolandırıcılık' tartışması08 Aralık 2019 Pazar 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti