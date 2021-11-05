  • BIST 1.576,650
  • Altın 560,33
  • Dolar 9,7017
  • Euro 11,1826
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Fitch Ratings: Türkiye şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı

» »
Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales’in Türkiye’nin farklı türden şoklara uyum sağlayarak büyüme kaydetmeyi başardığını söyledi.
Fitch Ratings: Türkiye şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı

Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales’in Türkiye’nin farklı türden şoklara uyum sağlayarak büyüme kaydetmeyi başardığını söyledi.

Morales, Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin soruları yanıtladı.

“Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 9,2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor.” ifadelerini kullanan Morales, Türk ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,5 seviyesinde büyümesinin beklendiğini, 2023 yılında ise büyümenin yeniden yüzde 4,5 seviyesine yükselmesinin beklendiğini belirtti.

“Enflasyonun 2022’de yüzde 13’e gerilemesini bekliyoruz"

Enerji fiyatlarındaki artışa ilaveten Türk lirasındaki değer kaybının önümüzdeki dönemde enflasyonda artışa katkıda bulunmasının beklendiğini belirten Morales, “Eylül ayında yaptığımız enflasyon tahminimiz 2021 yılını yüzde 17’nin üzerinde kapatacağımız yönündeydi. Bunun 2022 yılında yüzde 13 seviyesine gerilemesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Salgın kısıtlamalarının azaltılmasıyla artan turist sayısının Türkiye’nin ekonomisini olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini belirten Morales, “Bu yıl cari açığın yüzde 3 seviyesine, gerilemesini, 2022 yılında yüzde 2,3 düşerek 2023 yılında yüzde 2,4 seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz.” İfadesini kullandı.

"Türkiye borç ve bütçe açığında emsallerine göre daha iyi durumda”

Türkiye’nin hali hazırda kredi derecelendirme kuruluşu tarafından “BB” notu ve “durağan” not görünümü ile değerlendirildiğini hatırlatan Morales, “Türkiye’nin kredi notu, borç seviyeleri ve bütçe açığı açısından emsallerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi durumda olan kamu maliyesine ilişkin Türkiye ekonomisine vurguladığımız bazı güçlü yönlerini yansıtmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye farklı türden şoklara uyum sağlamayı başardı”

Morales, Türkiye’de otoritelerin mali disiplinin korumak konusunda kararlı olduklarının görüldüğünü ekleyerek, “Ayrıca geçmişe baktığımızda gördüğümüz kadarıyla, Türkiye ekonomisi büyümeyi ve farklı türdeki şoklara uyum sağlamayı başardı. Bu pozitif bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de finans sektörü krizlere dayanabildi ve finansal cephede Türkiye için bir çıpa vazifesi görebildi.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önünde bazı zorlukların da olduğunu belirten Morales, “Gelecekte politika yapıcıların politika belirsizliğini azaltıp azaltamayacaklarını düşünmek zorundayız. Bu, politikanın gevşemesinin kapsam büyüklüğü ve zamanlaması açısından daha çok parasal tarafla ilgili bir durum. 2023 seçimlerine kadar ek politika teşvik önlemlerinin olup olmayacağı gibi.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da vasıflı eleman açığı giderek büyüyor04 Kasım 2021 Perşembe 14:01
  • Uluslararası Af Örgütü'nün gündeminde Newcastle United!04 Kasım 2021 Perşembe 12:13
  • Gürcistan Cumhurbaşkanı: Ülkeye siyasi istikrarsızlık getirmek için dönen Saakaşvili'ye af yok04 Kasım 2021 Perşembe 11:46
  • Erken seçim rüzgarları Portekiz'i de vurdu!04 Kasım 2021 Perşembe 10:56
  • Yunan medyası: Midilli mülteciler için bir cehennem03 Kasım 2021 Çarşamba 13:12
  • Yunan medyası: Midilli mülteciler için bir cehennem03 Kasım 2021 Çarşamba 13:02
  • İklim krizi: Aşırı sıcaklar etkisini artıracak; bazı ülkelerde klimasız yaşam mümkün olmayacak03 Kasım 2021 Çarşamba 10:59
  • NSU: Almanya'da derin devlet kuşkusu03 Kasım 2021 Çarşamba 10:34
  • Macron'un dış politikası: Tansiyon yükselten adımlar02 Kasım 2021 Salı 13:22
  • Dünya genelinde koronovirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı açıklandı02 Kasım 2021 Salı 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti